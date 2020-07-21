Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Зеленский отметил, что никто из заложников не погиб. По его словам, жизнь человека — важнейшая ценность. Он также приветствовал усилия всех, кто весь день боролся за спасение жизней заложников. Глава государства особо подчеркнул, что терроризму нет места ни в одной стране.

Ранее поступили сообщения, что президент Украины лично уговорил террориста Максима Кривоша, захватившего автобус в Луцке, отпустить всех заложников. По сообщениям властей, между злоумышленником и главой государства сперва состоялся телефонный разговор, который продлился 15 минут.

21 июля 45-летний неоднократно судимый Максим Кривош захватил автобус примерно с 20 пассажирами в Луцке. Он требовал, чтобы первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, сказали на камеру, что они — «террористы в законе». А президент Владимир Зеленский должен записать видеообращение и призвать всех смотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными.