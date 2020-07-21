В Харькове задержали сообщника террориста из Луцка. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает РИА Новости

Министр уточнил, что у задержанного было найдено несколько единиц оружия, патроны и взрывчатка.

Руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий, в свою очередь, заявил, что у террориста «есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны».

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».

Позднее глава государства подчинился и записал соответствующее видео. После этого захватчик отпустил заложников и сдался. Через несколько минут после спецоперации Зеленский удалил видео.