Зеленский удалил заснятое по требованию террориста видео

Президент Владимир Зеленский удалил заснятое по требованию террориста, захватившего автобус, видео. Лидер страны удалил запись после того, как преступник был задержан. Публикация больше недоступна в Facebook-аккаунте главы государства.

На видео Зеленский просил всех посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.

Ранее поступили сообщения о том, что террориста, захватившего в украинском Луцке автобус с пассажирами, задержали. Преступник был захвачен в ходе штурма автобуса спецподразделением СБУ. Во время спецоперации были слышны взрыв и выстрелы.

Дважды судимый Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».