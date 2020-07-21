Украинского террориста схватили

Террориста, захватившего в украинском Луцке автобус с пассажирами, задержали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Анатолий Шарий.

Преступник был захвачен в ходе штурма автобуса спецподразделением СБУ. Во время спецоперации были слышны взрыв и выстрелы.

Позднее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в Twitter фото, на котором виден лежащий на брусчатке мужчина. Его руки скованы наручниками.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Позднее глава государства подчинился и записал соответствующее видео.