Появилось видео освобождения заложников в Луцке

Из захваченного террористом автобуса в украинском городе Луцк вышли три заложника. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале УНИАН - новости Украины.
На записи видно, как мужчина в полицейской форме сопровождает трех человек.
Ранее сообщалось, что террорист Максим Кривош отпустил беременную женщину, ребенка и бабушку. Советник главы МВД Антон Герашенко сообщил, что с захватившим автобус договорился первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
Дважды судимый Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем».