Россиянин захватил автобус и пригрозил взорвать себя с пассажирами

В Южно-Сахалинске россиянин захватил автобус и пригрозил взорвать себя и пассажиров. Об этом сообщает местный портал ASTV.RU.

Инцидент произошел в четверг, 31 декабря, около 14.00. Автобус с 20 пассажирами ехал в пригород столицы островного региона с запада на восток и остановился на улице Сахалинской. На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС.

Пассажиров автобуса и водителя эвакуировали. По предварительной информации, у захватчика не нашли никаких опасных предметов, как и в салоне транспортного средства. Его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В октябре сообщалось, что мужчина в поселке Тасеево Красноярского края запер россиянку и ее детей в доме, угрожая топором. Злоумышленника удалось задержать. По словам местных жителей, он ранил участкового и повредил служебный автомобиль полицейских.