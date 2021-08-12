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Водитель взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал о произошедшем

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Фото: Telegram-канал «Воронеж №1»
Водитель автобуса в Воронеже рассказал, что взрыв произошел около остановки

Алексей Олейников, водитель пассажирского автобуса, который взорвался в Воронеже, рассказал о произошедшем. Его слова опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, новости».

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым, не понимаю, что произошло», — сказал он. По его оценке, в момент взрыва в автобусе находились около 30 человек.

В качестве предварительной причины произошедшего рассматривается версия со взрывом баллона газа. Однако водитель утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

В результате ЧП пострадали 14 человек, сообщает ТАСС. В Минздраве также добавили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

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