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Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали о произошедшем

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Фото: Александр Тимошинов / РИА Новости
Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже описали происходившее после хлопка

Очевидцы взрыва автобуса в Воронеже рассказали о том, что происходило во время и после хлопка. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По словам жителей города, которые стояли на светофоре, сначала они услышали хлопок, затем заложило уши и вверх поднялся серый столб дыма. Через 30 секунд после взрыва к автобусу начали подбегать люди, а на асфальте были видны пострадавшие от взрыва, добавили очевидцы. Они также рассказали, что к автобусу вскоре подъехали около десяти служебных машин, а стекла и куски металла от него были разбросаны по всей дороге.

Ранее источник в службах транспортного надзора региона рассказал, что возможной причиной взрыва автобуса в Воронеже могла стать неисправность газового оборудования. По словам собеседника агентства , один из баллонов, установленных кустарным способом на крыше автобуса, оказался неисправен. В результате произошла утечка и прогремел взрыв, подчеркнул он.

В экстренных службах подтвердили, что при взрыве автобуса пострадали 12 человек. Медики также сообщили, что одна из пострадавших женщин находится в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней.

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