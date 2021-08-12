Появилось видео момента взрыва автобуса в Воронеже

Водитель снял на видео момент взрыва пассажирского автобуса на остановке в Воронеже

Водитель автомобиля снял на видеорегистратор момент взрыва пассажирского автобуса в Воронеже. Кадры появились в Telegram-канале Life shot.

Как видно на видео, взрыв произошел, когда автобус остановился на остановке. Через некоторое время люди начинают выходить и выбегать из транспортного средства.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 14 человек, сообщает ТАСС. В Минздраве добавили, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести, передает РИА Новости.

В качестве предварительной причины произошедшего рассматривается версия со взрывом баллона газа. Однако водитель утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил представитель перевозчика. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров также подтвердил, что автобус не имел газового оборудования.