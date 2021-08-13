Следователи назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже

Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже, который произошел вечером 12 августа. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо. При этом перевозчика, владеющего автобусом, уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. Однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерег от распространения фейков касательно взрыва пассажирского автобуса в Воронеже.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.