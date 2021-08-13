Губернатор предостерег от фейков про взрыв автобуса в Воронеже

Губернатор Александр Гусев предостерег от распространения фейков про взрыв в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерег от распространения фейков касательно взрыва пассажирского автобуса в Воронеже. Об этом он написал в своем Telegram.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — предупредил Гусев.

Глава региона добавил, что на городских, междугородних и межмуниципальных маршрутах организуют обследование всего пассажирского транспорта. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи. Кроме того, с 13 августа на конечных остановках начнутся массовые проверки пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают три возможных версии взрыва пассажирского автобуса в Воронеже: теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

Взрыв автобуса в Воронеже произошел вечером 12 августа. В результате ЧП пострадали 17 человек, еще одна женщина скончалась от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.