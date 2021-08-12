Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась

Женщина, пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже, скончалась в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что предварительно всего 16 пострадавших, 13 из которых на данный момент находятся в БСМП №1. Состояние троих из них оценивается как тяжелое: двое пациентов находятся в реанимации, а один пострадавший — в операционной. Отмечается, что состояние пятерых человек ближе к средней тяжести, а двоих — к удовлетворительному. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации, заявили в ведомстве.

