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Пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже женщина скончалась

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Фото: Правительство Воронежа / РИА Новости
В депздраве заявили, что пассажирка взорвавшегося в Воронеже автобуса скончалась

Женщина, пострадавшая при взрыве автобуса в Воронеже, скончалась в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что предварительно всего 16 пострадавших, 13 из которых на данный момент находятся в БСМП №1. Состояние троих из них оценивается как тяжелое: двое пациентов находятся в реанимации, а один пострадавший — в операционной. Отмечается, что состояние пятерых человек ближе к средней тяжести, а двоих — к удовлетворительному. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации, заявили в ведомстве.

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