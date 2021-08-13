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Подразделения антитеррора провели работу на месте взрыва автобуса в Воронеже

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Фото: Александр Тимошинов / РИА Новости
Национальный антитеррористический комитет изучит несколько версий взрыва в Воронеже

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что криминалисты изучили место взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает «Интерфакс».

На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, подчеркнули в комитете. Отмечается, что НАК осуществляет координацию деятельности служб быстрого реагирования, органов безопасности, сил правопорядка, и антитеррористических подразделений.

«Отрабатываются различные версии произошедшего», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают три возможных версии взрыва пассажирского автобуса в Воронеже. Одной из версий произошедшего они назвали теракт, однако подчеркнули, что это маловероятно. Среди двух других вероятных причин допускается неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, сообщает ТАСС. Одна пострадавшая скончалась. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости.

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