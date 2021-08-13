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Следователи назвали теракт одной из версий взрыва автобуса в Воронеже

Следователи назвали версию теракта после взрыва автобуса в Воронеже маловероятной
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Следователи рассматривают три возможных версии взрыва пассажирского автобуса в Воронеже. Об этом сообщает RT.

Одной из версий произошедшего они назвали теракт, однако подчеркнули, что это маловероятно. Среди двух других вероятных причин допускается неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.

Против версии теракта говорит то, что поражающих элементов на месте взрыва не обнаружено, добавил источник RT в правоохранительных органах. «Но есть ранения у людей — от осколков, обшивки автобуса», — подчеркнул он. При этом не исключается и версия взрыва безоболочного взрывного устройства.

В качестве предварительной причины также называлась версия со взрывом баллона газа. Однако водитель утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил представитель перевозчика. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров также подтвердил, что автобус не имел газового оборудования.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, сообщает ТАСС. Одна пострадавшая скончалась. Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости.

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