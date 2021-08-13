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Владельца взорвавшегося автобуса уличили в установке газового оборудования

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Фото: правительство Воронежской области
Перевозчика уличили в установке газового оборудования после взрыва автобуса в Воронеже

Перевозчик, владеющий автобусом, взорвавшимся в Воронеже, был уличен в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. На это обратил внимание Telegram-канал «112».

По информации канала, нарушение было выявлено в результате проверки МВД и Ространснадзора. Владельца поймали на незаконной установке газобаллонного оборудования на автобусы. Так, согласно протоколам, на одном из транспортных средств отсутствует «пробка горловина топливного бака ГБО (газобаллонного оборудования)».

При этом сам перевозчик отрицает, что причиной произошедшего стал взрыв баллона газа. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 18 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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