Россия
 
Последние новости
Следователи назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Белла Хадид показала новые фото в бикини и взволновала фанатов
Названо число пассажиров в реанимации после взрыва автобуса в Воронеже
Туристка забронировала роскошную виллу через Airbnb и потеряла 300 тысяч рублей
Россия потеряла позиции в рейтинге УЕФА
Занявшаяся политикой певица Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю
Умер российский вор в законе Блондин
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии отпустили из-под стражи
Россияне согласились на сокращение зарплаты ради удаленной работы
Синоптик рассказал об изменении российского климата за 30 лет
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал BAZA
Минздрав заявил о тяжелом состоянии троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

В Минздраве России рассказали, что состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, еще восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. По словам источника RT в правоохранительных органах, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

При этом перевозчика, владеющего автобусом, уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. Однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Следователи назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Владельца взорвавшегося автобуса уличили в установке газового оборудования
В Воронеже более десяти человек пострадали при взрыве автобуса