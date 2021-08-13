Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

Минздрав заявил о тяжелом состоянии троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже

В Минздраве России рассказали, что состояние троих пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже оценивается как тяжелое. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, еще восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. По словам источника RT в правоохранительных органах, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

При этом перевозчика, владеющего автобусом, уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему транспортных средствах. Однако официально представитель компании эту информацию отвергал. Водитель автобуса утверждал, что транспортное средство работало на дизельном топливе.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.