Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон у пассажирки

Предварительно установлено, что в Воронеже взорвался газовый баллон у пассажирки автобуса

Следствие установило предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Версия теракта не подтверждается, заявил источник в правоохранительных органах изданию «Коммерсантъ». По его словам, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты из Москвы для помощи в осмотре места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.