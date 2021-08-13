Губернатор поручил обследовать весь воронежский транспорт после взрыва

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал ряд поручений после взрыва в автобусе в областной столице вечером 12 августа, сообщается на портале правительства региона.

После совещания в Воронежском кабмине ночью 13 августа Гусев поручил провести обследование всего пассажирского транспорта как в Воронеже, так и в близлежащих районах. С водителями, механиками и другими сотрудниками автобаз проведут внеплановые инструктажи. Проверять транспорт начнут с утра 13 августа на конечных остановках.

Глава региона также распорядился выделить материальную компенсацию пострадавшим. Суммы будут определены позднее. С пострадавшими и их родственниками также будут работать психологи.

«Мы еще не знакомы со всеми обстоятельствами трагедии, это предстоит изучить правоохранителям. Но уже сейчас приняли исчерпывающий комплекс мер безопасности на пассажирском транспорте. В первую очередь, хочу принести соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибшей и всем, кто пострадал при взрыве», — добавил Гусев.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

