Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже

НАК: взрывотехники и криминалисты изучают материалы с места взрыва автобуса в Воронеже

Национальный антитеррористический комитет (НАК) подключился к расследованию происшествия в Воронеже, где накануне, 12 августа, взорвался автобус с пассажирами. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Взрывотехники ФСБ и криминалисты приступили к изучению материалов с места взрыва. Установление обстоятельств ЧП и поиск причастных к нему координирует оперативный штаб НАК.

Ранее 13 августа сообщалось, что, по предварительным данным, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. Версия теракта не подтверждается, на месте взрыва не найдены поражающие элементы, также не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.