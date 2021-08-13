Установлено место взрыва предмета под пассажирским сиденьем автобуса в Воронеже

Следствие считает, что взрыв в Воронеже произошел в автобусе под пассажирским сидением

Следствие установило, что взрыв в воронежском автобусе произошел с левой стороны внутри салона под пассажирским сиденьем. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Сдетонировавший предмет был поставлен на пол под пассажирским сиденьем рядом с задним колесом автобуса.

Взятые из транспорта образцы направят для исследования в Москву. Следы бризантных взрывчатых веществ эксперты не нашли, однако сейчас идет поиск других компонентов, которые могли вызвать взрыв.

Рассматривается вопрос о переквалификации уголовного дела на другую статью.

Ранее НАК сообщил, что к расследованию происшествия в Воронеже, где накануне, 12 августа, взорвался автобус с пассажирами, подключились взрывотехники ФСБ и криминалисты. Они приступили к изучению материалов с места взрыва. Установление обстоятельств ЧП и поиск причастных к нему координирует оперативный штаб НАК.

По предварительным данным, взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. Версия теракта не подтверждается: на месте взрыва не найдены поражающие элементы.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое раненых скончались.