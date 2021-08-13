Следователи показали место взрыва автобуса в Воронеже

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва автобуса в Воронеже

Опубликованы кадры с места взрыва автобуса в Воронеже. Запись разместил Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале.

На видео показан искореженный после взрыва автобус. Криминалисты осматривают транспортное средство. Вокруг него рассыпаны детали, куски стекла, лежат провода. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники СКР изучают территорию.

По факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина в Воронеж направлены опытные криминалисты из Москвы для помощи в осмотре места происшествия и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.

Следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса.