Врачи оценили состояние пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже

Медики заявили, что состояние пострадавших после ЧП в Воронеже тяжелое, но стабильное

Пострадавшие в результате взрыва в автобусе в Воронеже находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом заявил главврач БСМП № 1 Игорь Банин, передает ТАСС.

«Состояние остальных пациентов, в том числе находящихся в реанимации, тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм», — заявил он.

Медик добавил, что пациенты, которые лечатся амбулаторно, находятся под наблюдением врачей.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел в Воронеже около галереи Чижова вечером 12 августа. По последним данным, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента губернатор области Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

По словам производителя автобуса, он был технически исправен. В компании «АТП-1» рассказали, что транспортное средство произведено в 2016 году. Технический осмотр автобус прошел утром 12 августа. Кроме того, на конечных остановках его также проверяли на исправность.

Следствие рассматривает три версии случившегося. В их числе теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.