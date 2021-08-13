Производитель оценил состояние взорвавшегося в Воронеже автобуса

В транспортной компании заявили, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен

Автобус, который взорвался в Воронеже, был технически исправен. Об этом сообщили в компании «АТП-1», которая произвела транспортное средство, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пассажирский автобус — дизельный. «На газ такие переходить не могут», — добавил он.

В компании рассказали, что транспортное средство было произведено в 2016 году. Технический осмотр автобус прошел утром 12 августа. Кроме того, на конечных остановках его также проверяли на исправность.

По данным производителя, последний раз транспортное средство проходило комплексный техосмотр шестого августа 2021 года.

«Таким образом исключаются доводы о наличии у автобуса незаконно установленного газобаллонного оборудования», — добавили в компании.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел в Воронеже около галереи Чижова вечером 12 августа. По последним данным, пострадали 19 человек, из них двое скончались. После инцидента губернатор области Александр Гусев поручил обследовать все городские, междугородние и муниципальные маршруты общественного транспорта.

СК рассматривает три версии произошедшего: теракт, неисправность технического оборудования и перевозка взрывоопасных предметов или газового баллона кем-то из пассажиров.