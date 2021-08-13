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Рядом с местом взрыва автобуса в Воронеже началась эвакуация людей

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Фото: Правительство Воронежа / РИА Новости
В ТЦ «Галерея Чижова», рядом с местом взрыва автобуса в Воронеже, началась эвакуация людей

В торговом центре «Галерея Чижова», рядом с местом взрыва автобуса в Воронеже, началась эвакуация людей. Об этом сообщает ТАСС.

Прозвучало объявление о чрезвычайной ситуации, всех посетителей и персонал попросили покинуть помещение.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа во время посадки пассажиров на остановке общественного транспорта, недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Двое пострадавших скончались.

По предварительным данным, следствие называет причиной взрыва автобуса в Воронеже баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок. Версия теракта не подтверждается: не месте взрыва не найдены поражающие элементы и не обнаружены проникающие отверстия в автобусе.

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