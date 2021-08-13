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Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета на Камчатке

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Фото: РИА Новости
Власти Камчатки рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета пассажиров

Власти Камчатки рассказали о состоянии пассажиров, которые пострадали при крушении вертолета Ми-8 с туристами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правительства Камчатского края, двое спасенных из упавшего вертолета находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, еще двое — на амбулаторном лечении. Остальные пострадавшие за медицинской помощью не обращались, подчеркивается в сообщении властей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России рассматривает три версии крушения вертолета Ми-8 с туристами на Камчатке. Среди возможных причин катастрофы, в частности, названы: плохая погода, ошибка пилотирования и неисправность судна.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Воздушное судно затонуло после неудачной попытки приземления. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться на берег.

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