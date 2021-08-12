Названы возможные сроки подъема разбившегося на Камчатке вертолета со дна озера

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что разбившийся Ми-8 могут поднять со дна озера зимой

Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-8 могут поднять со дна Курильского озера зимой. Такие сроки назвал военный эксперт Юрий Кнутов, сообщает 5-tv.ru.

По мнению Кнутова, сейчас технике трудно добраться до вертолета ввиду большой глубины, на которой залегает воздушное судно. По его словам, доставить на место происшествия специальное оборудование, способное вести подъемные работы, проще всего зимой, когда озеро замерзнет.

Эту же точку зрения разделяет и заместитель директора Кроноцкого заповедника Татьяна Гульбина. Эксперт отметила, что для того, чтобы поднять обломки, требуется проведение специальных операций.

«Сейчас пригласили военных для поиска пропавших людей. Главная ценность — найти их», — добавила Гульбина.

Ранее в августе было определено точное место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, который разбился в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника. Так, сотрудники МЧС определили, что воздушное судно находится на расстоянии в 700 метров от берега на глубине в 137 метров.

О падении в Кроноцком заповеднике на Камчатке вертолета Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, стало известно утром 12 августа. По предварительным данным, на борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.