Спасшийся после крушения Ми-8 россиянин с трудом рассказал о случившемся

Российский турист, спасшийся с вертолета Ми-8, который ударился о воду в Кроноцком заповеднике на Камчатке и ушел на дно, рассказал о случившемся. Подробностями происшествия он поделился с телеканалом 78, запись интервью опубликована в официальном Telegram-канале.

Житель Санкт-Петербурга признался, что во время самого полета он спал, поскольку видимость была очень плохая. «Я понял, что что-то произошло, когда мне в лицо потоком ударила вода», — вспоминает он.

Путешественник признался, что ему трудно говорить об этом, поскольку рядом с ним в вертолете сидел сын его друга и он не успел ему помочь. «Я отстегнул себя, меня сразу подняло наверх и сверху был небольшой кусок воздуха, который я успел вдохнуть и это все сразу заполнилось водой», — рассказал россиянин.

После этого мужчина увидел открытую дверь в кабину пилотов и идущий оттуда свет. Он сделал два гребка, выплыл через разбившееся стекло и стал подниматься наверх. «По моим ощущениям, где-то около восьми-девяти метров была глубина. Я просто занимаюсь фридайвингом, я чуть-чуть это знаю. И мне это позволило сохранить спокойствие», — поделился петербуржец.