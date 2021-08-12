Спасатели не смогли спуститься к упавшему на Камчатке вертолету

Спасатели не смогли спуститься к упавшему в озеро на Камчатке Ми-8 из-за оборудования

Сотрудники водолазной службы не смогли спуститься к упавшему в озеро на Камчатке вертолету Ми-8, поскольку они оснащены оборудованием для спусков на глубину не более 20 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Как сообщили в ведомстве, глубина затопления вертолета составляет более 100 метров, и специалисты не имеют необходимого оборудования. В МЧС уточнили, что дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края.

Ранее сообщалось, что восемь из 16 человек, которые находились на борту вертолета, до сих пор не были найдены спасателями. Остальные восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский. Коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро», которая владеет упавшим Ми-8, Дмитрий Черных сообщил, что находившиеся в воздушном судне получат выплаты.

12 августа вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).