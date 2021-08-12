Спасатели не нашли восьмерых человек из упавшего на Камчатке вертолета

Восемь человек из упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 до сих пор не были найдены

Восемь из 16 человек, которые находились в упавшем на Камчатке вертолете, до сих пор не были найдены спасателями. Об этом сообщил ТАСС коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных.

«Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», — сказал он, добавив, что все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке.

По словам Черных, пока он не готов называть точные суммы компенсаций. «Но помощь точно будет оказана», — сказал он.

12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).