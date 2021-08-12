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Владельцем компании упавшего вертолета оказался признавшийся в убийстве депутат

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Фото: Telegram-канал Life Shot
Убивший человека депутат Редькин оказался владельцем компании, чей вертолет упал

Владельцем компании-собственниа упавшего на Камчатке вертолета Ми-8 «Витязь-Аэро» оказался депутат-миллиардер Игорь Редькин, который ранее признался в убийстве человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, в 2019 году МЧС и Ространснадзор выявили у авиакомпании множество нарушений, среди которых оказались непрерывная трудовая деятельность сотрудников в течение восьми рабочих дней, отсутствие подтверждения прохождения одного из капитанов воздушного судна аварийно-спасательной подготовки на суше.

Кроме того, доступ к аварийным выходам на борту вертолета был загражден багажом и грузом, на территории посадочной площадки Николаевка не было санитарного автомобиля, а также отсутствовало своевременное обучение по подготовке и сдаче экзамена к выполнению полетов и к действиям в аварийных ситуациях.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на Камчатке, на борту находились 17 человек, среди которых один ребенок и три члена экипажа. По предварительным данным, из-под обломков достали семерых выживших.

10 августа Редькин признался, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села. По его словам, это произошло 2 августа.

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