Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

При падении вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке выжили семь человек

Семь туристов выжили при падении вертолета в Курильское озеро на Камчатке, двое из них с травмами, пишет РИА Новости.

Поиски остальных сейчас продолжаются. В четверг, 12 августа, стали известны подробности крушения вертолета. По предварительным данным, жертвами могли стать десять человек. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на местные власти, сотрудники Кроноцкого заповедника на лодках отправились спасать людей на озеро.

Telegram-канал Baza уточнил, что на борту вертолета Ми-8 с туристами находились 17 человек, среди них — один ребенок и три члена экипажа. По данным «Интерфакса», из-под обломков достали семерых выживших.

В правительстве Камчатского края рассказали, что воздушное судно упало на территории Южно-Камчатского заказника. Сотрудники заповедника обратили внимание на хлопок о воду. Они оперативно направились на место инцидента.

«На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании "Витязь-Аэро", находятся 13 пассажиров и три члена экипажа. Данные по пострадавшим уточняются», — добавили в администрации региона. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вылетел на место происшествия. Туда же направился борт Центра медицины катастроф.

Ранее стало известно, что вертолет совершил жесткую посадку на озеро.

