Появились первые кадры с места падения вертолета на Камчатке

Опубликовано первое видео с озера на Камчатке, где разбился вертолет Ми-8

Telegram-канал Life Shot опубликовал первое видео с места падения вертолета Ми-8 в озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке.

На появившейся записи самого вертолета не видно, поскольку он ушел под воду на глубину 137 метров. У берега находятся спасатели.

Ранее коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил, что восемь человек из 16 находившихся на борту уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены. Он также сообщил, что вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке, однако отметил, что пока не готов называть точные суммы компенсаций.

12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро» разбился в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).