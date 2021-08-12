Раскрыто состояние пострадавших при крушении вертолета Ми-8 россиян

Власти Камчатки рассказали, что двое туристов, спасенных с затонувшего в Курильском озере вертолета Ми-8, доставлены в реанимацию и находятся в тяжелом состоянии. Последствия крушения раскрыл губернатор региона Владимир Солодов, передает РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, первая помощь была оказана пострадавшим на месте, опасений за их жизни у медиков нет. Он пояснил, что помощь людям оказали сотрудники заповедника, которые подплыли к месту крушения на лодке, а позже всех спасшихся доставили в больницу Петропавловска-Камчатского.