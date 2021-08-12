Названа предварительная причина падения Ми-8 на Камчатке

Причиной падения вертолета Ми-8, перевозившего туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, на Камчатке могла стать ошибка экипажа. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Как пояснил собеседник агентства, сейчас наиболее вероятна версия ошибки пилотирования — летательный аппарат приземлялся в условиях густого тумана, поэтому командир воздушного судна мог не разобраться, куда он садится. Из-за этого, согласно предварительным данным, пилоты могли совершить ошибку и посадить вертолет на воду.