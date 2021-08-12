Инспектор камчатского заповедника рассказал о спасении пассажиров Ми-8

Инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес одним из первых отправился помогать пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Его рассказ о спасении пассажиров приводит «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

«Услышали, как лопасти вертолета ударились о воду. Обнаружили восемь человек в воде», — сообщил Денгес. По словам инспектора, из-за тумана видимость была очень плохой — около 100 метров. Он вместе с коллегами доплыл до места происшествия на катерах и достал людей из воды.

О падении в Кроноцком заповеднике на Камчатке вертолета Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, стало известно утром 12 августа. По предварительным данным, на борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

Восемь человек до сих пор не найдены, к поисково-спасательным работам привлекли 45 человек и 8 единиц техники. На место крушения вертолета вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы.

В настоящий момент рассматриваются две версии крушения вертолета: отказ двигателей и ошибка пилотирования. Коммерческий директор компании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил, что Ми-8 был в исправном состоянии и проходил капитальный ремонт в 2020 году.