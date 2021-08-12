Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал о неверных действиях пилота

Российский турист, спасшийся при крушении вертолета Ми-8, который ударился о воду в Кроноцком заповеднике на Камчатке, рассказал о неверных действиях пилота при посадке. Его слова передает ТАСС.

Так, по словам выжившего, командир воздушного судна принял решение о посадке, «когда не было видно ничего кроме тумана».

Ранее другой россиянин, которому также удалось спастись при крушении вертолета, поделился подробностями происшествия. Турист из Санкт-Петербурга рассказал, что во время самого полета он спал, поскольку видимость была очень плохая, тем не менее он отметил, что сразу понял, «что что-то произошло», когда ему в лицо ударила вода.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 с 16 пассажирами на борту затонул в Курильском озере при неудачной попытке приземлиться. Уточняется, что среди находившихся на борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Сотрудникам заповедника удалось помочь спастись восьмерым россиянам. Другие восемь по-прежнему находятся под водой. Спасатели не могут спуститься к ним из-за большой глубины — вертолет опустился под воду более чем на 100 метров.