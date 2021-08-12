Бывший пилот рассказал о возможных причинах авиакатастрофы на Камчатке

Бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полетов Александр Романов в разговоре с «Лентой.ру» назвал устаревание техники и попытку сэкономить на переоборудовании одной из возможных причин падения самолета на Камчатке. Речь, по его словам, идет как о самих летательных аппаратах, так и о аэродромах, системах управления воздушным движением.

Восемь из 16 человек, которые находились в упавшем на Камчатке вертолете, до сих пор не найдены спасателями. Об этом сообщил коммерческий директор авиакомпании «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных. «Восемь пострадавших уже доставлены в Петропавловск-Камчатский, остальные восемь пока не найдены», — сказал он, добавив, что все пассажиры были застрахованы, вопрос о выплатах будет решаться в индивидуальном порядке. По словам Черных, пока он не готов называть точные суммы компенсаций. «Но помощь точно будет оказана», — сказал он.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Устаревание техники и человеческий фактор

Романов заметил, что Камчатка является далеко не самым сложным регионом для полетов, пилоты часто работают в условиях горных местностей, пониженной видимости и ситуация там намного хуже.

«Летчики там в постоянном напряжении. Здесь же история про другое — устаревает техника, — считает эксперт. — У нас огромные проблемы с аэродромами, управлением воздушным движением, везде устаревшее древнее оборудование. Конечно, в регионе есть свои сложности, например, действующие вулканы, но когда начинаются выбросы, сразу появляются предупреждения, ситуация мониторится. В данном случае ничего подобного не было».

Материалы по теме 72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось? «Они сразу обвинили Россию» После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?

Бывший пилот отметил, что, конечно, существуют определенные технические регламенты, регулярные проверки. Но, поскольку в текущих экономических условиях выжить авиакомпаниям довольно трудно, правила безопасности часто игнорируются.

«Нередко происходит так, что у компаний просто нет денег на выполнение всех необходимых регламентов. Запчасти в этой сфере крайне дорогие, есть даже свои криминальные истории, когда продаются фальсификаты. Так что владельцы просто пытаются сэкономить, хотят получить большую прибыль. И в итоге жертвуют безопасностью полетов, безопасностью пассажиров ради денег», — резюмировал Романов.

Он также добавил, что причиной катастрофы может быть и человеческий фактор и нарушение правил безопасности полетов, как это было в случаях других крушений на Камчатке.

Авиакатастрофа с Ми-8 отличается от многих других тем, что в данном случае удалось спасти восемь человек из 16, что встречается довольно редко. По словам эксперта, это можно объяснить высокой квалификацией пилотов.

«Скорее всего, вертолетчики пытались выполнить реверс при посадке, уменьшить скорость падения. Поэтому посадка, жесткое приводнение получилось приемлемым, именно благодаря этому выжило столько людей. Что касается еще не найденных пассажиров — остается надеяться на чудо, но чудеса иногда и правда встречаются», — заметил Романов.

12 августа вертолет Ми-8 АО «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 13 туристов и три члена экипажа. К поисково-спасательным работам привлечено 45 человек и восемь единиц техники.