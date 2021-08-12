На Камчатке оценили вероятность обнаружить живыми затонувших в Ми-8 россиян

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов оценил вероятность найти живыми пассажиров, которые были на борту затонувшего в Курильском озере вертолета Ми-8. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Как уточнил собеседник агентства, вероятность обнаружить туристов и членов экипажа живыми практически отсутствует.

Ранее несколько пассажиров Ми-8, которым удалось выжить после крушения вертолета в Кроноцком заповеднике, рассказали о пережитом. Так, по словам туриста из Петербурга, ему удалось выплыть на поверхность благодаря навыкам фридайвинга. При этом другой путешественник вспомнил, что летательный аппарат садился в условиях густого тумана.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 с 16 пассажирами на борту затонул в Курильском озере при неудачной попытке приземлиться. Уточняется, что среди находившихся на борту были туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также трое членов экипажа. Сотрудникам заповедника удалось помочь спастись восьмерым россиянам. Другие восемь по-прежнему находятся под водой. Спасатели не могут спуститься к ним из-за большой глубины — вертолет опустился под воду более чем на 100 метров.