Выживший при крушении вертолета на Камчатке телеведущий раскрыл свое состояние

Выживший при крушении вертолета на Камчатке ведущий Корженевский сообщил, что он в порядке

Телеведущий и директор лаборатории «СберДанные» Николай Корженевский, находившийся на борту потерпевшего крушение вертолета Ми-8, сообщил о том, как чувствует себя после случившегося. Свое состояние он раскрыл в посте в Facebook.

«Друзья, я в полном порядке. Мне очень повезло», — написал выживший после падения воздушного судна телеведущий.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» упал в Курильское озеро на Камчатке. Воздушное судно затонуло после неудачной попытки приземления. На борту находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Восемь человек смогли выбраться на берег, остальные остаются под водой.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать ошибка экипажа. В качестве наиболее вероятной версии рассматривается ошибка пилотирования: вертолет приземлялся в условиях густого тумана, поэтому командир воздушного судна мог не разобраться, куда он садится.

Николай Корженевский ведет программу «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия-24». Он также работал на РБК ТВ и занимал должность заместителя руководителя Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

