В разбившемся на Камчатке вертолете находился российский телеведущий

На борту вертолета Ми-8, который разбился утром 12 августа на Камчатке, находился российский телеведущий и директор лаборатории «СберДанные» Николай Корженевский. Мужчина выжил после падения воздушного суда, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Корженевский ведет программу «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия-24». Ранее журналист работал над созданием передачи «Рынки» на РБК ТВ, после чего устроился на должность заместителя руководителя Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

В разбившемся вертолете находились 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и три члена экипажа. Воздушное судно упало в Курильское озеро. Из воды удалось извлечь восемь человек, двое из них доставлены в реанимацию. Судьба остальных пока остается под вопросом.