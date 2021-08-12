Спасение пассажиров утонувшего на Камчатке вертолета Ми-8 назвали чудом

Специалист в области безопасности полетов Алексей Власов назвал чудом тот факт, что части пассажиров потерпевшего крушение на Камчатке вертолета Ми-8 удалось спастись. Своим мнением он поделился с изданием «Газета.ру».

Авиаэксперт пояснил, что выплыть с глубины восемь-девять метров сложно даже подготовленным к этому профессионалам, «не то что обычным пассажирам». «То, что они выплыли с такой глубины, — это просто чудо», — считает он.

Кроме того, специалист предположил, что посадку пилотам осложнял туман, а также полная загрузка вертолета. «Если была полная заправка, то 16 человек — это для него максимум. Это могло осложнить ситуацию», — пояснил Власов.

Он также напомнил, что модель Ми-8 не предусмотрена для аварийной посадки на воду, в связи с чем двери у вертолета не открылись автоматически.

Ранее выживший при крушении Ми-8 в Кроноцком заповеднике пассажир рассказал подробности случившегося. По его словам, после падения в Курильское озеро летательный аппарат начал стремительно уходить на дно. Он и часть туристов на борту смогли выбраться из вертолета через щель. Чтобы добраться до поверхности воды, им пришлось плыть восемь-девять метров. Там их спасли сотрудники заповедника.

12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» затонул после неудачной попытки приземления над Курильским озером. На борту аппарата находились 16 человек, включая туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также троих членов экипажа. Восьмерым путешественникам удалось выжить и выбраться на берег. Другие восемь пассажиров по-прежнему остаются под водой. Спасателям не удалось подобраться к ним из-за глубины.