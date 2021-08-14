В ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе пострадали 22 человека

МВД: автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, пострадали 22 человека

Во Владимирской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса двигался в сторону Москвы из Ярославля. Он столкнулся в проезжавшим в попутном направлении автомобилем «МАН». Погибших нет, автомобили получили механические повреждения.