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В ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе пострадали 22 человека

МВД: автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, пострадали 22 человека
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во Владимирской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 22 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Известно о 22 пострадавших, из них 16 человек доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса двигался в сторону Москвы из Ярославля. Он столкнулся в проезжавшим в попутном направлении автомобилем «МАН». Погибших нет, автомобили получили механические повреждения.

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