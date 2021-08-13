Наезд автомобиля Росгвардии на ребенка на пешеходном переходе попал на видео

ДТП с машиной Росгвардии, которая сбила ребенка в Нижегородской области, попало на видео

ДТП с автомобилем Росгвардии, который сбил ребенка в городе Бор Нижегородской области, попало на видео. Запись, снятую очевидцами, публикует издание Newsnn.ru.

На кадрах видно, как мальчик на велосипеде переезжает через пешеходный переход. В этот момент на красный сигнал светофора на скорости выезжает машина с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом, а затем сбивает ребенка. От удара его отбрасывает на несколько метров. На место аварии подъезжает скорая, которая забирает несовершеннолетнего.

ДТП произошло вечером 12 августа возле Центрального рынка города Бора.

Как сообщили изданию NN.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Нижегородской области, 29-летний водитель «Лады-Гранты» проехал на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущества 11-летнему велосипедисту.

После резонансного ДТП со служебным автомобилем прокуратура Нижегородской области начала проверку. Как пояснили в ведомстве изданию «Комсомольская правда», на место аварии выезжал Борский городской прокурор, которому поручено проведение проверки законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования.