Родственник российского депутата устроил ДТП с тремя жертвами

В Кабардино-Балкарии произошла авария, в результате которой погибли три человека. Еще восемь пострадали, среди них есть дети. Водителем, устроившим ДТП, оказался родственник депутата Госдумы Анатолия Бифова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Баксанском районе на федеральной магистрали А-158 Прохладный — Эльбрус. Племянник российского депутата 27-летний Азрет за рулем автомобиля Toyota Camry решил обогнать «Газель», но не справился с управлением и зацепил машину с левой стороны, после чего микроавтобус врезался в грейдер.

По предварительной информации, погиб водитель и два пассажира «Газели».