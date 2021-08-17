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Родственник российского депутата устроил ДТП с тремя жертвами

Племянник депутата Госдумы устроил ДТП в Кабардино-Балкарии, погибли три человека
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Фото: Telegram-канал 112

В Кабардино-Балкарии произошла авария, в результате которой погибли три человека. Еще восемь пострадали, среди них есть дети. Водителем, устроившим ДТП, оказался родственник депутата Госдумы Анатолия Бифова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ЧП произошло в Баксанском районе на федеральной магистрали А-158 Прохладный — Эльбрус. Племянник российского депутата 27-летний Азрет за рулем автомобиля Toyota Camry решил обогнать «Газель», но не справился с управлением и зацепил машину с левой стороны, после чего микроавтобус врезался в грейдер.

По предварительной информации, погиб водитель и два пассажира «Газели».

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