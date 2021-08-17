Видеорегистратор пьяного водителя заснял наезд автомобиля на россиянина

В Норильске пьяный водитель на чужом автомобиле сбил пешехода на зебре

В Норильске пьяный работник автосервиса на чужом автомобиле сбил россиянина, переходившего дорогу. Запись аварии с видеорегистратора опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По их данным, 48-летний мужчина поехал в магазин на машине клиента автосервиса и сбил человека на Ленинском проспекте. На кадрах с регистратора видно, как автомобиль сбивает человека, который переходит дорогу по «зебре».

Виновник ДТП попытался скрыться, однако его задержали полицейские. В его крови оказалось 0,91 миллиграмма алкоголя. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный» полный людей автобус съехал с трассы и рухнул с высоты 3,5 метра. В результате аварии пострадали 19 человек, в том числе и водитель.