Автоэксперт рассказал о настоящей цели фиксации нарушений ПДД с помощью дронов

Во многих больших и густонаселенных городах водители свыклись с повсеместно установленными камерами и соблюдают правила движения, потому ведение наблюдения с помощью дронов в данных местах лишено смысла. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал автоэксперт Алексей Аксенов. Вместе с тем, он заметил, что любые способы наблюдения и штрафы — это борьба за безопасность на дороге, которая может быть оправдана в некоторых регионах.

Достоинства и недостатки

Очевидный плюс дронов, по мнению Аксенова, — их мобильность. У сотрудников ГИБДД отпадает необходимость устанавливать стационарные треноги, которые видят все водители. Кроме того, дрон не будет стоять на одном месте — он позволяет вести наблюдение в разных точках.

«Понятно, что использовать их будут ради слежки за ПДД и увеличения числа штрафов, но лучше было бы с их помощью контролировать и изменять движение, — считает автоэксперт. — Например, с воздуха видно, где образуется пробка, какие есть проблемные точки. Это ведь намного важнее. Конечно, в вопросе соблюдения ПДД здесь есть и свои плюсы — включается эффект неожиданности. Если треноги и камеры отслеживаются различными навигационными приложениями, то следить за дроном не сможет никто и водителя станет легче поймать».

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Однако в Москве и большинстве крупных городов необходимость такого контролирующего средства довольно невысока. Аксенов заметил, что большинство водителей уже давно свыклись с тем, что на всех дорогах установлены камеры и стараются следить за скоростью, движением из полосы в полосу.

«Так что вряд ли это что-то изменит. Разве что для тех единиц, которые до сих пор не соблюдают ПДД или двигаются от камеры к камере. Кроме того, это может создавать и довольно опасные ситуации: вместо того чтобы следить за дорогой, такие люди начнут следить за небом и контролировать полет дронов, что, естественно, увеличивает риск ДТП», — предположил автоэксперт.

Кроме того, как считает Аксенов, не исключена и вероятность ошибочно выписанных штрафов. Впрочем, здесь вопрос качества программного обеспечения, а также компетентности сотрудников, контролирующих работу летательного аппарата.

«В любом случае, камеры, штрафы — это борьба за безопасность на дорогах. То же и с внедрением дронов. Но еще раз хочу подчеркнуть: в Москве на данном этапе такой необходимости нет, статистика ГИБДД по количеству нарушений и так снижается», — заключил Аксенов.

ГИБДД начала использовать беспилотные летательные аппараты для выявления нарушений правил дорожного движения в 17 российских регионах. Нововведение внедрено в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.