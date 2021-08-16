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В 17 российских регионах начали фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов

ГИБДД стало использовать дроны для выявления нарушений в 17 регионах
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Фото: Unsplash

ГИБДД начало использовать беспилотные летательные аппараты для выявления нарушений правил дорожного движения (ПДД) в 17 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Нововведение внедрено в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве. Как объяснили в МВД, беспилотники используются на аварийно-опасных участках дорог, где отсутствуют автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Аппараты могут фиксировать административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также передавать информацию наряду ДПС, который находится в данном районе.

Ранее стало известно, что с осени 2021 года камеры будут штрафовать за езду с выключенными фарами. Нововведение будет внедрено в 12 регионах России.

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