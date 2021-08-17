В Госдуме предложили изменить разрешенную скорость на российских дорогах

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в разговоре с URA.RU предложил изменить на некоторых российских дорогах максимальную разрешенную скорость.

По мнению депутата, на некоторых трассах можно установить максимальную скорость в 150 километров в час. «Я не говорю, что везде надо повысить, но там, где это можно сделать. Тем более, если категорийность дорог соответствует большему скоростному режиму», — сказал Лысаков.

Соответствующее предложение парламентарий сделал на основе выводов специалистов в области безопасности дорожного движения. По его словам, в России скоростной режим был установлен в прошлом веке и не соответствует категории дорог.

Кроме того, он отметил, что эксперты считают, что повышение скоростного режима не коррелируется с увеличением ДТП. «Наоборот, транспортный поток более равномерный, меньше торможений, маневров и, таким образом, снижается аварийность», — заключил Лысаков.

Ранее автоюрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков оценил предложение увеличить максимальную скорость на дорогах до 150 километров в час. По его мнению, это произойдет, если дороги будут соответствующего качества и будут оборудованы надлежащим образом, то почему бы нет.