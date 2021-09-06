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Пьяный тракторист попытался обогнать другой трактор и сбил насмерть россиянина

Пьяный тюменский тракторист насмерть сбил пешехода, пытаясь обогнать другой трактор
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Фото: ГИБДД

В поселке Заозерном Ишимского района Тюменской области пьяный тракторист, пытаясь обогнать другой трактор, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону, передает Znak.com.

По данным ведомства, авария произошла 4 сентября на улице Новой, 19. 39-летний водитель трактора «Беларус», обгоняя другой трактор, сбил 31-летнего россиянина. В тот момент мужчина шел по обочине против движения транспорта.

Пешеход скончался на месте, а тракторист уехал с места ДТП. При этом его удалось найти по горячим следам. Выяснилось, что содержание алкоголя в крови составило 2,1 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

26 августа сообщалось, что в городе Карасук Новосибирской области тракторист, убиравший траву, насмерть сбил трехлетнего ребенка. Следственный комитет России установил, что водитель не заметил ребенка, находившегося на обочине. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

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