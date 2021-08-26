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Трехлетний россиянин погиб под косилкой убиравшего траву трактора

В Новосибирской области трехлетний ребенок погиб под косилкой трактора, убиравшего траву
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Карасук Новосибирской области трехлетний ребенок погиб под косилкой трактора, убиравшего траву. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

Установлено, что водитель за рулем трактора косил траву на обочине улицы. Он не заметил ребенка и наехал на него.

«В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия ребенок погиб на месте», — говорится в сообщении.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в деревне Аббакумово Московской области россиянин, двигаясь на автомобиле задним ходом, задавил своего сына 2020 года рождения. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

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